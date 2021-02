Empresa que venceu licitação do Quiosque está na fase de habilitação de documentos

Compartilhe















A reabertura do Quiosque na Praça Getúlio Vargas se encaminha para a sua concretização.

Três empresas participaram da licitação e a empresa que venceu o certame é a dos proprietários do Restaurante Capri. Agora estão na fase de habilitação Eles já enviaram a documentação que foi solicitada pela Prefeitura e aguardam o resultado.

Se a empresa que ganhou a licitação não se habilitar, de acordo com o Secretário de Administração, Paulo Faraco, será chamado o segundo colocado na licitação.

A dona do Restaurante Capri, Joisa Rossi, informa que o aluguel fechou em 5.200 reais, duas vezes menos do que pagam atualmente pelo prédio do Restaurante, na Rua General Vitorino, e vão abrir ao meio dia como Restaurante e, à noite, conforme for diminuindo a pandemia.

A empresa atua em Alegrete há seis anos e de acordo com os proprietários o ponto é bom e se assinarem contrato vão trabalhar para manter o mesmo padrão de qualidade que oferecem aos seus clientes. Ela observou que com a pandemia aumentou muito o número de viandas, uma nova realidade aos que costumavam ir a restaurantes e mudaram os hábitos devido aos cuidados de saúde exigidos pelos protocolos.

Vera Soares Pedroso