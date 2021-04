Empresa roubada na madrugada tem prejuízo de 100 mil reais

Compartilhe















Empresa tem prejuízo de cerca de 100 mil reais devido a um roubo na madrugada de sábado(17).

De acordo com registro na Delegacia de Polícia, um engenheiro eletricista fez o seguinte relato aos policiais civis: ao chegar na empresa, no sábado pela manhã, foi informado por um guarda que, ao assumir o turno, o outro colega disse ter sido vítima de roubo na madrugada, por volta das 3h50min. A informação foi de que quatro homens, armados, invadiram a obra e renderam o funcionário. Os indivíduos teriam roubado do local, três bobinas de cobre nu. Juntas, as bobinas pesam em torno de 2.500kg e estão avaliadas em aproximadamente 100 mil reais.

O guarda que estava na obra, no momento em que o engenheiro chegou, também relatou que o colega teria saído do endereço e se escondido e não se feriu. Não há suspeitos.

O engenheiro ressaltou que a empresa de segurança é terceirizada e não soube informar, naquele momento, o nome do guarda que foi surpreendido pelos criminosos, este, também não estava na obra quando ele chegou. Todas as informações são do guarda que assumiu o turno pela manhã.