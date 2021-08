Empresária de Alegrete cai em golpe e faz um alerta para que outras pessoas não sejam vítimas

Entre os vários casos que já relatamos, mais recente, a reportagem foi procurada por uma empresária do ramo de confecções que foi alvo dos criminosos e teve o prejuízo de 11 mil reais. Rose Fernandes, ainda em choque depois de perceber que as três transferências realizadas para um Pix, tratavam-se de um golpe, destacou: a maneira em que a pessoa falou comigo foi como minha irmã sempre fez. O whatsApp estava com número diferente, mas com a foto dela e a pessoa descreveu que seria aquele o novo contato pessoal, o outro iria ficar para empresa. O que já fizemos. Em momento algum desconfiei de que poderia ser uma ação criminosa.

Crescer na vida é uma questão de determinação e foco; veja o exemplo

Me sinto culpada por não ter ligado para minha irmã, pois era o valor que eu iria viajar para trazer mais mercadorias. ” – acrescentou nesta manhã. O relato da empresária é para de alguma forma alertar a todas as pessoas que possam ser vítimas destes criminosos. “A sensação de impotência é muito grande, isso tira o chão de qualquer um. Difícil trabalhar de forma honesta e diante de uma pandemia manter funcionário, mercadoria e a empresa pra esse tipo de situação acontecer”- comentou.

O valor total foram 11 mil reais repassados em três transferências através do PIX em nome de Ryan Danilo dos Santos – e-mail [email protected]