Liziane Estivalet, proprietária da empresa Mais Sabor Vianda, surpreende clientes com seu perfil empreendedor

Compartilhe















Conteúdo Patrocinado!!

A Empresa Mais Sabor Vianda ao longo de sete anos construiu sua história alicerçada em muito trabalho e dedicação.

Os proprietários Liziane Estivalet e Sérgio Saldanda (in memorian) juntos, tornaram-se referência no segmento de alimentação, atuando no fornecimento de viandas e marmitex, levando aos lares de mais de 500 famílias, um cardápio que oferece uma alimentação saudável, sempre zelando pela qualidade principalmente na seleção de um bom arroz, feijão, carnes selecionadas e saladas.

A Empresa Mais Sabor Vianda, para continuar atendendo com a mesma qualidade de sempre, recentemente passou por reformas na sua cozinha. Um espaço que já era bom, agora ficou ainda mais amplo e separado por setor, fazendo com que fosse muito bem aceito pelos colaboradores que ali atuam diariamente, mantendo a organização e a limpeza dos ambientes, algo essencial para a produção dos alimentos.

E, a partir deste dia 8 de junho, Liziane Estivalet e seu filho Bruno Estivalet comunicam a novidade:

Buffet Auto-Service Mais Sabor Vianda!

Essa é a mais nova opção aos clientes que desejarem ir até a empresa comprar a marmita tradicional, como também utilizar o buffet auto service, ou seja, servir sua própria marmita. No buffet auto service, o cardápio terá oito pratos quentes e três saladas. Liziane salienta que o atendimento será ágil, facilitando a vida das pessoas que precisarem de um almoço rápido, prático e com a qualidade que muitos já conhecem.

Superação:

Após quatro meses da perda de Sérgio Saldanha, esposo, proprietário, companheiro de vida e sonhos, Liziane Estivalet e sua família precisaram reestruturar-se, sabem que a dor da saudade será eterna, afinal juntos lutaram pelo sonho do próprio negócio. E mesmo diante de tanta dor, Liziane precisou seguir em frente, por ele (Sérgio), pelos filhos, pela família, pelos colaboradores, pelos clientes que sempre confiaram na qualidade e no atendimento da empresa.

E com o apoio de Bruno Estivalet, seu filho mais velho, Liziane aos poucos foi tomando ciência que era preciso seguir e, junto com sua equipe retomaram as atividades com garra, força e dedicação que todos conhecem.

Dando continuidade ao sonho que dividia com o esposo, Liziane está atenta à cada detalhe na produção dos alimentos. Ela, diariamente supervisiona o trabalho de dezoito colaboradores e administra uma das maiores empresas do segmento de fornecimento de viandas da região.

Mais Sabor Vianda, há sete anos levando qualidade às mesas da comunidade alegretense.

Mais Sabor Vianda

Endereço: Ildo Meneghetti, 155 – Bairro Vera Cruz

Telefone: 3422 0365

Facebook: Mais Sabor Vianda