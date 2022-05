Empresário alegretense morre em acidente na BR 472

Share on Email

No fim da tarde de sexta-feira(6), por volta das 19h ocorreu um acidente entre um carro e um caminhão na BR472, saída para Itaqui.

Conforme informações da PRF, no KM 570 da BR 472, próximo à Zaeli, por volta das 18h50, ocorreu uma colisão frontal, envolvendo um Chevrolet Spin, com placas de Alegrete e uma carreta, com placas de Caibate/RS.

Devido ao impacto, o condutor da Spin de 54 anos faleceu no local. A passageira de 55 anos, ficou gravemente ferida e foi removida para Santa Casa de Uruguaiana. De acordo com o site Clic Cidade, a vítima fatal é empresário proprietário da distribuidora de revistas ASVille, o alegretense Alci Morais Silveira.

Durante o atendimento da ocorrência, a pista esteve, parcialmente, interditada com trânsito fluindo intercaladamente. Além da PRF, compareceram no local a Perícia, os Bombeiros e o Samu.

O condutor da carreta e o passageiro saíram ilesos e foram encaminhados para Policia Civil de Uruguaiana, onde prestaram esclarecimentos.

As últimas homenagem ao alegretense estão acontecendo através da Funerária Angelus em Uruguaiana. Às 18h, de hoje, vai ocorrer a despedida no Crematório Jardim Montanha dos Vales.