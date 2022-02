Empresário da construção civil e mulher são presos, por tráfico de drogas, em Uruguaiana

Share on Email

Os policiais cumpriram dois mandados de prisão preventiva por tráfico de drogas sintéticas e três mandados de busca e apreensão nos bairros Santana e Ipiranga e na zona rural de Uruguaiana.

As investigações da DRACO revelaram que um empresário do ramo da construção civil, com 36 anos de idade, traficava ecstasy por meio da organização e promoção de festas privadas que ocorriam em imóvel da zona rural de Uruguaiana.

As festas ocorriam especialmente de madrugada, após eventos em bares e casas noturnas, sendo que, após a chegada dos convidados, o empresário vendia e oferecia à venda drogas sintéticas, dentre as quais Ecstasy e MDMA em forma de cristais.

Ele possui antecedentes policiais por disparo de arma de fogo, além disso, foi presa uma traficante de 25 anos de idade, que há pelo menos um ano, vendia e oferecia, inclusive pelas redes sociais e aplicativos de conversa, Ecstasy, MDMA em forma de cristais e lança-perfume, sendo que o grama de MDMA em forma de cristais era vendido a R$ 150,00.

Durante as buscas na casa desta mulher, foi encontrado ecstasy, 2.582,00 reais e 185,00 pesos argentinos, razão pela qual foi presa em flagrante por tráfico de drogas. Ainda foram apreendidos celulares durante as buscas. A mulher possui antecedentes policiais por ameaça e lesão corporal.

Após cumpridas as exigências legais, os presos serão encaminhados ao Sistema Penitenciário.

