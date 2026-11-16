Empresário de Alegrete participa da Semana Internacional do Café em Belo Horizonte

A cidade de Alegrete esteve representada em um dos principais encontros do setor cafeeiro brasileiro. O empresário Leonardo Prates da Silveira, responsável pela empresa Cafés Especiais do Pampa, participou, entre os dias 11 e 13 de novembro, da Semana Internacional do Café (SIC), realizada em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Considerado um dos maiores e mais importantes eventos do segmento no Brasil, a Semana Internacional do Café reúne produtores, torrefações, empresas, especialistas, profissionais do setor e compradores nacionais e internacionais. O encontro promove conhecimento, negócios, conexões e oportunidades para toda a cadeia produtiva, do cultivo à chegada do café à xícara do consumidor.

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Durante os três dias de programação, Leonardo participou de palestras, reuniões com produtores, degustações e atividades voltadas à troca de experiências sobre o universo dos cafés especiais. A agenda também proporcionou contato com diferentes origens, variedades e perfis sensoriais de cafés produzidos em diversas regiões brasileiras.

Um dos momentos importantes da participação foi a oportunidade de integrar atividades de avaliação e escolha de alguns dos principais cafés do país, nas espécies Arábica e Canéfora, além de acompanhar o concurso que reconhece as melhores embalagens de café.

A experiência permitiu conhecer tendências, ampliar conhecimentos técnicos e estabelecer novos contatos com produtores e empresas do setor.

Segundo o empreendedor, a participação na SIC foi uma oportunidade de levar o nome de Alegrete ao cenário nacional dos cafés especiais e fortalecer o trabalho desenvolvido pela Cafés Especiais do Pampa.

Na bagagem, além de amostras de cafés, Leonardo trouxe novas conexões, conhecimento, networking e possibilidades de parcerias com produtores e fazendas de diferentes regiões do Brasil.

Visita à Fukuda reforça parceria e amplia conhecimentos

A passagem por Minas Gerais também foi marcada por uma visita especial à empresa Fukuda, proporcionando mais uma experiência de aprendizado e aproximação com importantes nomes do mercado cafeeiro.

Na oportunidade, Leonardo foi recebido pelo gerente comercial Welter, que apresentou a história da empresa, sua estrutura operacional e as fazendas responsáveis pela produção dos cafés.

A visita também contou com uma experiência de cupping — procedimento técnico de degustação e avaliação sensorial de cafés — com os produtos da safra 2026. O momento foi realizado ao lado do CEO Durval Fukuda e de toda a equipe comercial.

A Fukuda trabalha com diferentes variedades e perfis de cafés, entre eles Bourbon Vermelho, Blend, Aranãs e Topázio. São produtos que fazem parte ou já integraram o cardápio oferecido aos consumidores em Alegrete, aproximando a produção de diferentes regiões brasileiras do público local.

Para Leonardo, conhecer de perto a estrutura da empresa, acompanhar os processos e degustar os cafés da nova safra representou uma oportunidade importante de aprofundar conhecimentos e reafirmar uma parceria comercial.

A visita também reforçou o compromisso de, em conjunto com a Badentorrefação, continuar levando os cafés da Fukuda à xícara dos clientes, valorizando a qualidade dos produtos e a relação construída entre as empresas.

Conexões que levam Alegrete mais longe

A participação na Semana Internacional do Café e a visita à Fukuda fazem parte de um movimento de crescimento e fortalecimento da cultura dos cafés especiais em Alegrete e na região.

A busca por conhecimento, fornecedores, novas origens e parcerias estratégicas contribui para ampliar as possibilidades do mercado local, aproximando os consumidores alegretenses de cafés de qualidade produzidos em diferentes regiões do país.

Ao resumir a experiência, Leonardo destacou a importância dos encontros, do aprendizado e das relações construídas ao longo da viagem.

Mais do que participar de um grande evento do setor, o empreendedor retornou com novas perspectivas e oportunidades para desenvolver seu trabalho.

Como destacou em sua avaliação da visita à Fukuda: boas parcerias fazem grandes cafés chegarem ainda mais longe.

A presença de Leonardo em Belo Horizonte representa também a participação de Alegrete em um mercado que cresce e conquista cada vez mais espaço no cenário nacional, mostrando que o empreendedorismo local pode ultrapassar fronteiras e construir conexões importantes em diferentes segmentos da economia.