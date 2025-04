Empresário natural de Manoel Viana é encontrado morto em Santa Maria

Share on Email

Na semana anterior, Marcelo havia sofrido um surto psicótico durante uma viagem de carro por aplicativo com destino a Manoel Viana. O caso ocorreu na RSC-377 e foi registrado em vídeo que circulou por grupos de WhatsApp e redes sociais. Na ocasião, foi necessário acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Comando Rodoviário da Brigada Militar para atendimento.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do PAT, Marcelo teria apresentado novo surto no domingo, quando veio a óbito.

O corpo do empresário foi transladado para Manoel Viana, onde ocorreram as últimas homenagens.

O caso gerou comoção entre familiares e amigos, tanto em Santa Maria quanto em sua cidade natal.