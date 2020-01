Empresário projeta instalar usinas de geração de energia eólica e solar em Alegrete

O Prefeito Márcio Amaral recebeu, em seu gabinete, na última semana, a visita do empresário e produtor rural Oscar Felizzola Souza, sócio-proprietário da empresa Duas Torres Consultoria e Engenharia, situada no Rio de Janeiro. O visitante, que tem duas propriedades rurais em Alegrete, projeta nelas instalar usinas de geração de energia, sendo uma fotovoltaica na região do Angico e a outra de geração eólica, na região do Inhanduí.

Durante reunião no Gabinete do Prefeito, em que também participaram o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Jesse Trindade Santos e o diretor de Inovação, Alex Souza, o empresário informou que a princípio a Usina de Energia Solar que será localizada no Angico terá a capacidade de geração de 1 Megawatts podendo ser ampliada para até 5Mw, que é a potência máxima do Sistema GD.

O empresário projeta que em até 12 meses a Usina já poderá estar em funcionamento, gerando energia através do sistema de consórcio em que essa energia será usada pelas empresas que compõe este consórcio.