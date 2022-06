Empresários,da segunda quadra, transformam a Gaspar em festa junina de alegria e união

Share on Email

Num ambiente natural, com a luz do sol, empresários da segunda quadra da Rua Gaspar Martins se uniram para festejar os santos juninos e encerrar o mês com descontração.

Com as fachadas das lojas decoradas, assim como seus atendentes de caipiras, eles brincaram e atenderam clientes.

Clima junino das lojas

Nas calçadas, algodão doce, pipoca e outras atrações nesta festa.

Algodão doce

A festa junina teve o objetivo de unir os comerciantes e alegrar as pessoas.

Com uma tarde de sol, no inverno, as brincadeiras foram naturais e quem passou pelo local aproveitou o clima de diversão junino.

