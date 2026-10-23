Empresários de Alegrete participam da Mercopar em missão organizada pela AMMEA em parceria com o Sebrae

Visita técnica à feira de inovação industrial, realizada em Caxias do Sul, proporcionou acesso a novas tecnologias, troca de experiências e oportunidades de negócios para empreendedores do município.

Empresários e profissionais de Alegrete participaram, no dia 21 de outubro, de uma visita técnica à Mercopar, realizada em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A iniciativa foi organizada pela Associação dos Mecânicos, Metalúrgicos e Eletricistas de Alegrete (AMMEA), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com o objetivo de aproximar os empreendedores locais das inovações tecnológicas, das tendências de mercado e das novas oportunidades para o desenvolvimento de seus negócios.

Reconhecida como uma das principais feiras de inovação industrial da América Latina, a Mercopar reúne empresas, profissionais, especialistas e representantes de diferentes segmentos do setor produtivo. O evento apresenta soluções tecnológicas, equipamentos, processos inovadores e alternativas voltadas à modernização da indústria e ao fortalecimento da competitividade empresarial.

Durante a visita, os integrantes da comitiva tiveram a oportunidade de conhecer novidades do mercado, acompanhar tendências do setor industrial, trocar experiências com outros profissionais e estabelecer contatos que poderão resultar em parcerias comerciais e novas oportunidades de negócios.

A coordenação da comitiva ficou sob a responsabilidade do empresário Danilo Schmitz e de Cleuza Schmitz, que acompanharam a participação do grupo na feira.

Parceria que incentiva o empreendedorismo

A missão integra uma parceria mantida há vários anos entre a AMMEA e o Sebrae, voltada à promoção do conhecimento, da inovação e do desenvolvimento dos empreendedores de Alegrete.

Por meio dessa cooperação, a associação pode solicitar a realização de visitas técnicas a eventos de relevância para o setor empresarial, enquanto o Sebrae contribui com o deslocamento dos participantes até o local da atividade. O apoio facilita o acesso dos empresários a feiras, exposições e iniciativas que oferecem conhecimento estratégico e contato direto com as transformações do mercado.

A participação em eventos dessa natureza permite que os empreendedores ampliem sua visão sobre o ambiente de negócios, identifiquem possibilidades de aperfeiçoamento e conheçam soluções que podem ser incorporadas à realidade de suas empresas.

Além do acesso às novidades tecnológicas, as visitas técnicas favorecem a criação de redes de relacionamento, estimulam a troca de conhecimentos e contribuem para a identificação de alternativas capazes de melhorar processos, ampliar mercados e fortalecer a atuação das empresas.

Conhecimento e inovação para fortalecer as empresas locais

Em um cenário econômico marcado por constantes mudanças tecnológicas e pela busca por maior produtividade e competitividade, acompanhar as tendências do setor produtivo é um diferencial importante para empresas de diferentes portes e segmentos.

Nesse contexto, a participação dos empresários de Alegrete na Mercopar representa uma oportunidade de atualização profissional e de aproximação com soluções que podem contribuir para o aprimoramento das atividades empresariais.

O contato com novas ideias, tecnologias e experiências também amplia as perspectivas dos empreendedores, incentivando a busca por melhorias e a construção de parcerias que possam gerar resultados positivos no médio e longo prazo.

AMMEA reforça compromisso com o desenvolvimento de Alegrete

Para a Associação dos Mecânicos, Metalúrgicos e Eletricistas de Alegrete, a realização de missões empresariais e visitas técnicas é uma forma de incentivar a qualificação dos empreendedores e aproximá-los das transformações que movimentam a economia.

A entidade destaca seu papel pioneiro na organização de iniciativas que levam empresários de diferentes categorias a buscar informações, conhecimento e parcerias fora do município, fortalecendo o relacionamento entre os setores produtivos e ampliando as possibilidades de crescimento.

E diz que a parceria com o Sebrae é considerada fundamental para viabilizar essas experiências, permitindo que mais empresários tenham acesso a ambientes de inovação e oportunidades de aprendizado.

“A AMMEA reafirma seu compromisso com o fortalecimento do setor empresarial de Alegrete, estimulando o empreendedorismo, a modernização das empresas e a busca contínua por conhecimento como caminhos para impulsionar o desenvolvimento econômico local”, destacou o empresário e presidente da associação.