Empresários de eventos fazem caminhada pedindo retomada das atividades em Alegrete

Empresários do ramo de eventos, organização de festas que incluem decoração (lembrancinhas), buffets, som, fotografias e, também, filmagens estão sem atividades há oito meses.

A situação de alguns, que em grande parte tem empresas familiares, de acordo com Ivone Turaboiane está bem difícil. Todos são unânimes em dizer que tem haver alguma medida para que este ramo da economia retome seus trabalhos aqui em Alegrete,porque eles não aguentam mais.

E para sensibilizar as autoridades, pessoas ligadas a este segmento da economia realizaram uma manifestação, primeiro com caminhada desde a Praça Nova até o centro de Alegrete.

Todos de camisetas pretas eles expressam, na manifestação, através de cartazes e no carro de som o que querem para retomar suas atividades, visto que conforme esses empresários do ramo de eventos ninguém pensou neles, desde o início da pandemia aqui no Município em março.

Em Alegrete, são mais de 40 pessoas que trabalham com eventos que incluem festas de aniversário casamentos formaturas. Em caso de festas e buffets eles sabem que devem seguir as medidas de segurança exigidas pelos protocolos com distanciamento e demais cuidados.

Alegretense cria um caminhão de brinquedo e faz sucesso com réplica de uma Scania

Ele fizeram uma parada em frente à Câmara de Vereadores, quando expuseram, mais uma vez o porquê estão realizando essa manifestação.

O prefeito Márcio Amaral disse que a decisão é do Comitê de Enfrentamento a Covid e não do Executivo E que mais uma vez se reuniram e decidiram,que não é o momento de liberar a realização de eventos, visto que os casos aumentam na cidade e isso é preocupante.

Plástico e lixo agridem a natureza e o encanto do lago do Parque Rui Ramos

Vera Soares Pedroso