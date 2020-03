Empresas aéreas suspendem voos internacionais de Porto Alegre devido ao coronavírus

A Fraport, concessionária que administra o aeroporto, informou que, “considerando a situação do coronavírus (Covid-19) e o impacto nas operações, a malha aérea do país está passando por ajustes de forma a se adequar à diminuição do fluxo de passageiros”.

A orientação da empresa é que os clientes com viagem marcada para as próximas semanas entrem em contato com as companhias aéreas para esclarecimentos.

G1 entrou em contato com a TAP. No site, a empresa publicou uma nota informando que ampliou a possibilidade de remarcação de voos sem o pagamento da taxa de alteração para qualquer rota e para qualquer data. De acordo com o comunicado, a alteração da reserva pode ser feita até 24 horas antes da partida do primeiro voo, remarcando a nova viagem para qualquer destino e iniciando a viagem até 31 de dezembro de 2020.

Já a Cabo Verde Airlines divulgou um comunicado em que afirma que “fornecerá um reembolso total aos clientes por todos os bilhetes vendidos nessa rota” e que a decisão visa preservar a saúde dos passageiros e funcionários”.

“A Cabo Verde Airlines lamenta a inconveniência causada aos passageiros e fará todos os esforços para mitigar os efeitos negativos dessa situação sem precedentes”, diz a companhia, em nota.