Empresas Vaucher e Nogueira garantem a validade do vale transporte até dia 31 de agosto

Com a decisão da Prefeitura de outra empresa assumir o serviço de transporte coletivo de Alegrete, no próximo mês de setembro, as duas empresa que realizam o serviço só garantem os vales transporte até o próximo dia 31 de agosto.

João Nogueira, presidente do STU explica que os vale transporte de gratuidade a idosos, deficientes e outros terão validade até o fim deste mês. Depois serão de responsabilidade da outra empresa. E as informações devem ser obtidas na Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana.

As duas empresas Vaucher e Nogueiras atuam em Alegrete há 68 anos pelo pioneirismo de Rita Vaucher, Julio Vaucher e Jesus Nogueira. E são as que mais trabalharam neste ramo aqui no Município. Primeiro juntas e há 32 anos separadas mantendo linhas urbanas e também em contratos para transporte escolar.

Como a maioria das empresas de transporte coletivos em vários locais do país,o setor sentiu os prejuízos e passou a ter queda de usuários e apresentou redução nas arrecadações. Houve diminuição de linhas, mas ambas nunca deixaram de prestar o serviço.

Em Alegrete muitas pessoas ainda dependem do transporte coletivo para ir ao trabalho e outras atividades. Esse serviço tem a gestão da Prefeitura de Alegrete.