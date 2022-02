O empresário João Nogueira que ganhou 27 linhas do total de 36 que vão fazer esse trabalho com o transporte de alunos as escola rurais de Alegrete, informa que os seu 29 carros estão todos aptos a começar o trabalho. Destacou, inclusive que todos o veículos passaram pela fiscalização do DETRAN em Santa Maria. Diz que falta a fiscalização da Prefeitura, e que mesmo tendo ganhado a licitação ainda não assinou o contrato.

O empresário disse que investiu 300 mil para colocar todos os carros em dia para fazer o transporte escolar em Alegrete e que está pronto juntamente com todos os motoristas para realizar o serviço.

As outras nove linhas tiveram que passar pelo contrato emergencial, o que atrasou esse processo. O setor de compras informa que a outra empresa, que é de fora de Alegrete, já foi chamada para assinar o contrato no dia 17 e tem cinco dias para isso. A empresa Nogueira também já foi notificada para assinar o contrato, de acordo com Geraldo Mendonça do setor de compras.

As linhas que Empresa Nogueira vai fazer são as seguintes:

Conceição (6 linhas); Angico (5); Pinheiros (5); Rincão de São Miguel (4); Silvestre ( duas linhas); Rincão do 28 (2); Durasnal (1); Passo Novo (1) e Caverá (1 linha).

A outra empresa de Alison Marchi Rey, do contrato emergencial, vai fazer as seguintes linhas:

Caverá ( 1 linha); Jacaquá ( 3); Durasnal ( 2) Passo Novo (1 linha) e quando precisar trazer estudantes das escolas rurais para eventos na cidade