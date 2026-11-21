A solenidade reuniu autoridades, lideranças tradicionalistas e representantes das regiões do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), em um momento marcado pela emoção e pela solidariedade ao município de Tupanciretã, atingido por um forte temporal durante a madrugada.

A tragédia climática impediu a participação do DTG Sentinelas da Tradição, de Tupanciretã, que não conseguiu deixar o município para disputar a modalidade de Danças Tradicionais Força B. A cidade também está representada no evento pelo CTG Tapera Velha.

Durante os pronunciamentos, as autoridades manifestaram apoio à comunidade tupanciretanense e lamentaram os prejuízos provocados pelo temporal. O presidente do MTG, Alessandro Gradaschi, destacou a importância da solidariedade neste momento difícil.

“Neste momento difícil, vamos pensar com carinho nos moradores que estão vivendo um momento difícil por conta da tragédia climática dessa madrugada”, afirmou.

Em um gesto de homenagem e respeito, a apresentadora Ana Feltrim realizou a leitura da “Ave Maria do Peão”, obra de Odilon Ramos, dedicando o momento à população de Tupanciretã.

A programação de abertura também contou com o tradicional desfile das regiões tradicionalistas e a apresentação do atual campeão do ENART, o DTG Poncho Verde, de Panambi, representante da 9ª Região Tradicionalista.

Outro momento da solenidade foi a entrega, ao prefeito de Santa Cruz do Sul, Sérgio Moraes, do decreto que transfere simbolicamente a sede do MTG para o município durante a realização do festival. Na ocasião, o prefeito anunciou que o Ginásio Poliesportivo deverá receber climatização em 2027.

Também participaram da cerimônia a futura secretária estadual de Cultura, Liliana Cardoso, e Joyce Zucco, representante do governador eleito, Luciano Zucco. Em sua manifestação, Joyce destacou o sentimento de celebração pelo início do festival, contrastando com a preocupação diante da situação enfrentada por Tupanciretã.

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“Parte do coração está em festa, mas a outra parte está triste pelo que aconteceu em Tupanciretã”, declarou.

O acendimento da chama do ENART foi realizado pelo prefeito Sérgio Moraes e pelo vice-presidente de Cavalgadas do MTG, Marcio Davila. Também acompanharam o ato Alessandro Gradaschi, Joyce Zucco e a coordenadora da 5ª Região Tradicionalista, Marisa Rossa, oficializando simbolicamente o início de mais uma edição do maior encontro de arte e tradição gaúcha.

O ENART é uma promoção do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) e da Fundação Cultural Gaúcha, com apoio da 5ª Região Tradicionalista, Erva-Mate Elacy, Mobily Electric Motors e Prefeitura de Santa Cruz do Sul, além do incentivo cultural da Amigo Internet.

O evento conta com patrocínio da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul, Santa Lúcia Distribuidora, Vero e Corsan, além do patrocínio master da Fruki Bebidas. O financiamento ocorre por meio do Pró-Cultura RS, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, e a realização é viabilizada pela Lei Rouanet, do Ministério da Cultura e Governo do Brasil.

Fonte e foto: Marcelo Ribeiro