Encaminhar Carteira de Identidade gera muita reclamação pela longa demora

A pandemia impôs uma forma diferente de trabalhar nos serviços públicos do RS como no IGP – posto de identificação, local onde as pessoas encaminham suas carteiras de identidade.

Como agendamento passou a ser somente pelo site do IGP, a mãe de um menino disse que teve que ficar tentando agendamento de madrugada para conseguir, mas mesmo assim demorou. Essa situação está sendo enfrentada por outros postos de identificação no Estado, visto que com a pandemia é atendida, em média, uma pessoa a cada 20 minutos e depois todos os equipamentos devem ser higienizados.

O Posto de Identificação do IGP em Alegrete abre diariamente 16 novas vagas para encaminhamento das carteiras de identidade, no site do IGP. De 20 de Agosto a 21 de setembro foram encaminhados 279 documentos no município. O Posto funciona na Praça Getúlio Vargas, 680, das 8h às 14h.

O agendamento eletrônico (disponível em www.igp.rs.gov.br e em rs.gov.br) tem por objetivo evitar aglomerações e garantir o intervalo de tempo necessário para higienizar as estações de trabalho após cada atendimento, o que é essencial para prevenir a disseminação do vírus da Covid-19. Justamente por isso foi necessário desativar uma das estações de trabalho do Posto, o que reduziu a capacidade diária de atendimento.

Porém, casos emergenciais podem ser agendados diretamente no Posto, mediante apresentação de documentos que comprovem a urgência. São considerados casos emergenciais: admissão em emprego, cirurgias ou viagens de emergência, retirada de medicamentos controlados, exigência das instituições bancárias (para financiamento imobiliário e retirada do auxílio emergencial, por exemplo), ou quando todos os documentos foram furtados ou roubados.

Vale alertar, no entanto, que metade dos horários agendados não são preenchidos, porque os cidadãos faltam ao atendimento. No período de 20 de agosto a 21 de setembro, 208 pessoas agendaram atendimento pelo site, mas 99 não compareceram e 21 não apresentaram os documentos exigidos. Apenas 40 destas 208 fizeram o cancelamento no site, o que possibilitou reabrir a vaga.

A assessoria de imprensa do IGP informa que entendem as frustração gerada pela falta de vagas, mas ponderam que muitos pedidos foram represados durante o período de maiores restrições em função da pandemia.

O IGP apela para que os cidadãos compareçam no dia e horário marcados, ou que cancelem o atendimento no site, pois isso abre automaticamente novas vagas. Recentemente, implantamos um sistema de notificação por SMS, para alertar os cidadãos sobre o horário marcado dois dias antes do atendimento.

De acordo com o próprio site do IGP, os agendamentos agora só para o início do mês de novembro.

A sala onde, atualmente, funciona o IGP em Alegrete é pequena e uma das saídas para tentar aumentar a capacidade de atendimento seria conseguir mais espaço no mesmo prédio – no antigo Fórum para ampliar o espaço e assim atender mais pessoas. Vários serviços do Estado já atendem naquele prédio como SINE e antes o IPE que fechou o atendimento presencial aqui em Alegrete.