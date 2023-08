Enceja, o exame para conclusão do ensino médio, teve recorde de inscritos

Share on Email

Na tarde de sexta-feira(4), o Ministério da Educação e Cultura(MEC) divulgou os números de inscrito Encceja. O exame teve seu recorde de inscritos alcançando a marca de um milhão e duzentos mil estudantes que sonham em concluir o Ensino Médio.

O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2023 está marcado para o dia 27/08. As mulheres são maioria, com 613.097 candidatas, enquanto os homens somam 491.049. O que chama atenção é a faixa etária, são 445.158 pessoas entre 31 e 59 anos, e 8.824 inscritos com 60 anos ou mais.

Em Alegrete o número de estudantes que irá realizar o exame ultrapassa os 5 mil. A redação da PAT em contato com uma dona de casa, ela informou que irá fazer a prova pela primeira vez. “Eu já estou mais velha, porém, sonho em fazer a faculdade de Serviço Social, quero dar orgulho para meu filho e mostrar que sou capaz de conseguir alcançar meus sonhos”, disse a trabalhadora.

Fotos: reprodução