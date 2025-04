Encenação da Paixão de Cristo terá grande elenco, muita fé e emoção; domingo à tarde

Desde então, dirigiu diversos espetáculos, ministrou oficinas, formou-se professor, coreógrafo e bailarino. Ao longo dos anos, tem se dedicado à formação de novos artistas e à ampliação de seu repertório por meio de viagens, premiações e intercâmbios culturais. Atualmente, está à frente da montagem da Paixão de Cristo em Alegrete, projeto que coordena em parceria com o Sesc e a Prefeitura Municipal.

Em entrevista, Kleber falou sobre sua experiência e desafios à frente desse espetáculo comunitário. Segundo ele, desde o primeiro convite do Sesc Alegrete, o trabalho tem sido uma experiência única. “Viajar longe de casa, levar minha arte e ajudar a construir um espetáculo de fé tem sido um desafio, mas também uma grande satisfação”, afirmou.

Um dos principais desafios enfrentados na produção é unir artistas e membros da comunidade que não têm experiência prévia no teatro. Kleber destaca que a construção do espetáculo passa por uma abordagem pedagógica, utilizando exercícios direcionados para criar a intensidade necessária na encenação. “Trabalhamos quase como uma oficina de teatro. Todas as pessoas envolvidas têm muita fé e, por isso, estamos conseguindo um resultado positivo”, explica.

A colaboração com os grupos artísticos locais também trouxe surpresas. De acordo com Kleber, a troca com artistas da cidade tem sido enriquecedora, permitindo conhecer profissionais com grande bagagem. Além disso, a encenação da Paixão de Cristo busca sempre trazer abordagens inovadoras. “Não é uma encenação para ser acompanhada com a Bíblia em mãos, mas uma forma de contar a história de Jesus sob um ponto de vista atual”, enfatiza.

Sobre a recepção da comunidade, Kleber acredita que o evento já se tornou um dos mais comentados na cidade. “A população está se preparando para receber o espetáculo de braços abertos. Queremos que a obra seja a mais bonita possível dentro do que propomos artisticamente”, pontua.

Aqueles que assistirão à encenação pela primeira vez podem esperar uma experiência emocionante. “O espetáculo tem duração de uma hora e meia e convida o público a mergulhar na história”, descreve Kleber.

Com a conclusão desta edição da Paixão de Cristo, há a possibilidade de novas parcerias entre Kleber Lorenzoni e Alegrete. “O secretário de Educação já garantiu que desenvolveremos grandes projetos no município”, adianta.

A apresentação da Paixão de Cristo acontecerá neste dia 13 de abril, domingo, às 18h, no Largo do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek. O evento conta com a participação de mais de 50 integrantes da comunidade, além de grupos artísticos como Grupo de Teatro Lutálica, Grupo de Teatro Cena 3, Grupo Dançar-te, Alegre-te Palhaços Doutores, Escola de Dança Danniele Pinheiro, Associação Cultural Mensageiros e o Coral Municipal de Alegrete. A expectativa é de um público expressivo e uma experiência marcante para todos os presentes.