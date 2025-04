Encenação inédita da Paixão de Cristo reúne multidão em Alegrete

Centenas de pessoas prestigiaram a encenação da Paixão de Cristo, realizada em frente ao Centro Cultural Adão Ortiz Houayeck.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A comunidade lotou o espaço e em pé com cadeiras, apreciou o inédito espetáculo realizado pelo Sistema Fecomércio Sesc e prefeitura. O Grupo Máschara de Teatro da cidade de Cruz Alta e artistas locais encenaram com um profissionalismo que emocionou o público presente. A cada cena marcante como a Santa Ceia, o julgamento e a crucificação. era perceptível os olhares atento do espectadores emocionados com a história da morte de Jesus de Nazaré.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A montagem sob a coordenação de Kleber Lorenzoni recebeu aplausos e elogios do prefeito Jesse Trindade, que confirmou um espetáculo sobre o nascimento de Cristo. A recriação dos últimos momentos de Jesus de Nazaré, proporcionou uma experiência teatral para atores e público. Com a colaboração de grupos artísticos locais, incluindo o Grupo de Teatro Lutálica, Grupo de Teatro Cena 3, Grupo Dançar-te, Alegre-te Palhaços Doutores, Escola de Dança Danniele Pinheiro, Associação Cultural Mensageiros e o Coral Municipal de Alegrete e a equipe do Grupo Maschara de Teatro, de Cruz Alta, a encenação superou expectativas.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Mais do que um espetáculo, a encenação da Paixão de Cristo foi um ato de expressão cultural e espiritual, resgatando a importância da coletividade e do envolvimento artístico como ferramentas de transformação social. A iniciativa reforça a conexão entre a arte e a fé, onde proporcionou momentos de reflexão e renovação para toda a comunidade.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Fotos: Alisson Machado