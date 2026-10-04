Enchente atinge sete bairros e deixa 251 pessoas fora de casa em Alegrete

Os dados constam no boletim divulgado pela Defesa Civil de Alegrete, que monitora a situação provocada pela elevação do nível do rio.

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Segundo o levantamento, 30 famílias, totalizando 91 pessoas, estão desabrigadas. Outras 61 famílias, que somam 160 pessoas, estão desalojadas. Ao todo, 251 pessoas já foram retiradas de suas residências em razão da inundação.

As áreas afetadas incluem os bairros Vila Nova, Canudos, Santo Antônio, Macedo, São João, Ibirapuitã e Promorar.

Abrigos recebem famílias

A Defesa Civil informa que as pessoas retiradas das áreas de risco estão sendo encaminhadas para três locais que funcionam como abrigos: o Ginásio da Escola Honório, o Ginásio da Escola Eurípedes Brasil Milano e a Igreja Quadrangular.

Entre os serviços realizados pelas equipes estão o transporte de bens materiais para os abrigos, a entrega de lonas e a retirada de pessoas das áreas de risco.

Nível do rio supera cota de inundação

O nível registrado ao meio-dia está acima das três referências utilizadas para o monitoramento do Rio Ibirapuitã. A cota de atenção é de 7,50 metros, enquanto a cota de alerta é de 8,50 metros. Já a cota de inundação é de 9,70 metros.

Com 11,54 metros, o rio está 2,04 metros acima da cota de inundação.

A Defesa Civil mantém plantão para atender a comunidade e orientar moradores diante da situação.

Em caso de necessidade, a população pode entrar em contato pelo telefone (55) 3120-1065.