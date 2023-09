Enchente baixou 40cm nas últimas doze horas em Alegrete

A semana inicia com o Rio Ibirapuitã, que já retirou mais de 200 pessoas de casa, mantendo o recuo. A última aferição às 8h15, o Rio estava a 10 metros e 68 centímetros acima do nível normal.

De acordo com a Defesa Civil, um total de 23 famílias desabrigadas, abrigando 66 pessoas, além de 56 famílias desalojadas, totalizando 159 pessoas afetadas. No último domingo(10), o rio atingiu o nível de 10,93 às 17h. Passado seis horas. a enchente já estava com 12 cm a menos.

Os bairros mais atingidos pela enchente foram Vila Nova, Santo Antônio, Canudos, Macedo, Promorar e Vila Izabel. A cidade conta com a ativação de abrigos no Ginásio do Oswaldo Aranha e no Antigo Posto do Bairro Macedo para auxiliar aqueles que foram afetados.

Para informações adicionais ou assistência, a população pode entrar em contato pelos números (55) 3961 1707 e (55) 991589544.