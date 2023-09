Enchente: Defesa Civil de Alegrete monitora nível do Ibirapuitã e auxilia famílias atingidas

Até o momento, um total de 266 pessoas foram atingidas pelos efeitos das inundações, resultando em 31 famílias desabrigadas, totalizando 90 pessoas sem abrigo adequado. Além disso, 61 famílias foram desalojadas, impactando 176 pessoas.

Os bairros afetados incluem a Vila Nova, Santo Antônio, Canudos, Macedo, Promorar, Vila Izabel e Centenário. Para atender às necessidades das pessoas desabrigadas e desalojadas, foram ativados abrigos no Ginásio do Oswaldo Aranha, no antigo posto do Bairro Macedo e no SAAIA.

Em casos de emergência ou para obter informações adicionais, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil de Alegrete pelos números (55) 3961 1707 e (55) 991589544. A equipe continua monitorando a situação e fornecerá atualizações conforme necessário para garantir a segurança dos residentes afetados.