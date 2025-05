Enchente em Alegrete: 41 famílias desabrigadas e 64 desalojadas

Share on Email

Até o momento, 41 famílias, totalizando 154 pessoas, estão desabrigadas, enquanto 64 famílias, ou 278 pessoas, estão desalojadas.

Os abrigos disponíveis para atendimento das famílias atingidas são o Ginásio do Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha, o Ginásio da Escola Eurípedes Brasil Milano, o Ginásio da Escola Honório Lemes, a Igreja Exército de Salvação e o SAIA.

As equipes de defesa civil realizam o monitoramento contínuo do nível do Rio Ibirapuitã, a retirada das famílias das áreas de risco e o acolhimento nos abrigos.

A Defesa Civil de Alegrete solicita o apoio dos meios de comunicação para divulgação dos números de contato para atendimento e denúncias, que são: (55) 3120-1065, (55) 99158-9544 e (55) 99956-6385.