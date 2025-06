Enchente: Ibirapuitã estabiliza, mas desalojados aumentam em Alegrete

Share on Email

A comparação entre os levantamentos realizados às 8h e ao meio-dia revela estabilidade no nível do Rio Ibirapuitã, mas aumento no número de pessoas impactadas.

Conforme o boletim das 8h, o rio marcava 12,11 metros, com uma vazão de 1050 metros cúbicos por segundo (m³/s). Já no levantamento do meio-dia, o nível apresentou uma leve redução, atingindo 12,10 metros, enquanto a vazão permaneceu inalterada. O nível segue muito acima da cota de inundação, estabelecida em 9,70 metros, e permanece em situação crítica.

O número de famílias desabrigadas segue em 67, totalizando 176 pessoas que precisaram deixar suas casas e foram acolhidas nos abrigos disponibilizados. Já o número de famílias desalojadas, aquelas que precisaram se retirar de suas residências, mas não necessariamente recorreram aos abrigos, passou de 189 no boletim das 8h para 195 ao meio-dia. Isso representa um acréscimo de seis famílias desalojadas no intervalo de quatro horas. O total de pessoas desalojadas subiu de 296 para 316.

As áreas mais afetadas continuam sendo os bairros Vila Nova, Rui Ramos, Canudos, Santo Antônio, Macedo, Vila Isabel, São João, Medianeira, Ibirapuitã, Promorar, Centenário e Caverá. A Defesa Civil, com o apoio de outras instituições, segue realizando o transporte de bens materiais, entrega de lonas, retirada de moradores de áreas de risco, distribuição de alimentos e prestando assistência em saúde e segurança.

Os desabrigados estão sendo acolhidos no Ginásio da Escola Honório, IEEOA, Eurípedes Brasil Milano, SAAIA, Igreja Central do Evangelho Quadrangular, Exército de Salvação, Berçário Industrial e Igreja Assembleia de Deus.

A Defesa Civil reforça que mantém plantão para atender a população e orienta que moradores de áreas de risco procurem os serviços de apoio. Os contatos disponíveis são (55) 3120-1065, (55) 99158-9544 e (55) 99956-6385 (Adão Roberto, diretor da Defesa Civil).