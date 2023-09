Enchente já desaloja mais de 100 pessoas em Alegrete

De acordo com os dados mais recentes, o nível do rio Alegrete encontra-se em 10m,68 cm, apresentando um aumento de aproximadamente 4 centímetros por hora. Esse valor supera a cota de inundação de 9,70 metros.

Os impactos das enchentes já afetaram significativamente a comunidade local. Até o momento, 13 famílias estão desabrigadas, totalizando 33 pessoas, enquanto 36 famílias foram desalojadas, afetando 105 pessoas. Os bairros atingidos pelas inundações incluem Vila Nova, Santo Antônio, Canudos, Macedo e Promorar.

A fim de oferecer assistência às vítimas, foram ativados abrigos no Ginásio do Oswaldo Aranha e no Antigo Posto do Bairro Macedo. Para informações adicionais ou para solicitar auxílio, a população pode entrar em contato pelos números (55) 3961 1707 e (55) 991589544.

Comandante da Guarnição cancela desfile, maratona e todos os esforços são para ajudar famílias atingidas pela enchente

É importante destacar que as operações de resgate e assistência estão sendo realizadas com a colaboração dos servidores da prefeitura de Alegrete, do Exército Brasileiro e de voluntários. As autoridades locais estão empenhadas em minimizar os impactos das inundações e prestar suporte às famílias afetadas.

A Defesa Civil de Alegrete continua monitorando de perto a situação e fornecerá atualizações conforme necessário.