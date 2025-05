Enchente: mais de 100 pessoas deixam suas casas em Alegrete

Desde a tarde de ontem, a Defesa Civil acionou a força-tarefa em conjunto com o Exército, Corpo de Bombeiros, Secretaria da Agricultura, Secretaria de Infraestrutura, Parque de Máquinas, Secretaria de Desenvolvimento Social, Gabinete do Prefeito, Guarda Municipal, Secretaria de Segurança, Setor de Iluminação, PRE, RGE e voluntários para atender à população ribeirinha do município.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Nas últimas 24 horas, o volume de água subiu 2 metros e 63 centímetros, obrigando sete famílias a serem removidas para o Ginásio do IEEOA. Cerca de 28 pessoas estão abrigadas no local. Dados da Defesa Civil apontam que 20 famílias ficaram desalojadas ainda na tarde de terça-feira. São 80 pessoas que se deslocaram para casas de familiares.

A Defesa Civil atua com ações de monitoramento do nível do rio e no auxílio à retirada de famílias das áreas de inundação. Segundo Adão Roberto, o número de desabrigados deve crescer nas próximas horas, em decorrência da atuação da força-tarefa de prevenção e acolhimento das pessoas que residem próximo às áreas já atingidas pela enchente. Essas famílias estão sendo convidadas a se deslocar para o abrigo.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Um alento à comunidade é que, conforme os dados divulgados pela CPRM, que monitora o nível do rio, o volume de água apresentou diminuição nas últimas horas. Na terça-feira, a elevação era de 11 centímetros por hora. Desde a madrugada, porém, o nível subiu cerca de 6 centímetros por hora, o que indica uma desaceleração. O acumulado de chuva nas últimas 24 horas é de 61 mm. A precipitação registrada na madrugada foi de 7,8 mm. Desde sábado (24), o acumulado chega a 130,2 mm. A previsão para esta quarta-feira (28), segundo o Climatempo, é de um dia chuvoso, com precipitações ao longo do dia e da noite, totalizando 23 mm.

Em caso de emergência a Defesa Civil atende pelos telefones: (55) 3120-1065 ou (55) 99158-9544 ou 55 999566385.