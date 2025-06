Enchente| O drama de quem saiu de casa duas vezes em menos de um mês para enfrentar frio em abrigos

A chuva deu uma trégua nesta manhã do ferido de Corphus Cristie em Alegrete. Uma garoa fina e vento frio estão sobre a cidade. O Rio Ibirapuitã está quase 12 metros acima do normal.

Os bairros Santo Antônio, Vila Nova e Macedo são os mais atingidos. Nos abrigos estão 38 famílias, 109 pessoas recebem assistência integral. Nas zonas ribeirinhas 173 pessoas tiveram de deixar suas residências. Algumas ficaram em locais próximos e outras foram para casa de familiares.

Nos abrigos dezenas de pessoas enfrentam sucessivas enchentes e têm que deixar suas casas, em um clima adverso de chuva e frio na cidade. Maria Noeci dos Santos, tem 73 anos, e enfrenta essa situação desde os 12 anos, porque veio da cidade de Taquara e se criou no bairro Macedo. – Eu já perdi a conta de quantas enchentes enfrentei e digo hoje é até melhor ficar no ginásio, porque antes ficávamos na rua cobertos por lona enfrentando muito frio.

Uma dona de casa, também do bairro Macedo, logo ao ver a reportagem, solicitou a doação de uma cama de solteiro à filha que perdeu a sua e estava dormindo no colchão no chão do Ginásio Oswaldo Aranha.

A nova enchente, em menos de 30 dias, obrigou 282 pessoas a saírem de suas casas até o o momento em Alegrete.

Aposentado do bairro São João no abrigo do ginásio do IEEOA

A Defesa Civil montou uma força-tarefa e segue auxiliando e monitorando a situação do rio. Há uma preocupação pela elevação dos rios na região. O Rio Quaraí e o Ibicuí em Manoel Viana estão em inundação também. O rio Uruguai em Uruguaiana entrou em cota de atenção.

A Defesa Civil mantém plantão para atender a comunidade pelos telefones: (55) 3120-1065 ou (55) 99158-9544 ou Adão Roberto – Diretor 55999566385