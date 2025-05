Enchente| Operação resgata família ilhada no bairro Santo Antônio em Alegrete

Na madrugada de sexta-feira, o telefone do diretor da Defesa Civil do município tocou. Era um pedido de socorro. Um casal e três filhos menores de 9 anos estavam ilhados em uma casa no bairro Santo Antônio.

Os bombeiros foram acionados e conseguiram retirar a família da residência. O trabalhador rural Fernando Rodrigues, 51 anos, conta que foi tudo muito rápido. Ele chegou do interior onde estava fazendo um serviço num galpão na quinta-feira e já tinha inundação no bairro. Resolveu pernoitar na casa e foi surpreendido pela suba rápido da enchente.

“No período da tarde o rio subiu rapidamente, juntei umas coisas achando que não iria chegar no pátio, mas no início da noite começou a invadir”, relembra o morador, com uma bombacha molhada. Ele começou a levantar tudo dentro de casa e pediu ajuda.

Na sexta-feira ainda pela manhã foi alojado em uma casa próxima, emprestada na rua Nelci Fontoura Pedroso. Na casa havia os móveis e um cachorro que não conseguiu resgatar. Com ajuda da força-tarefa da Defesa Civil, militares do 6º RCB foram acionados e por volta do meio-dia não conseguiram chegar ao local com o caminhão. Logo foi chamada uma equipe da 2ª Cia E Mec para operar com auxílio de dois botes infláveis. Participaram da operação 16 militares com apoio do diretor da Defesa Civil que acompanhou o trabalho.

O cachorro foi resgatado pelo próprio dono que foi até o local junto com os militares. Nos botes, fogão, geladeira, forno, alimentos, roupas, brinquedos foram trazidos para a casa, onde a família está abrigada. Segundo Adão Roberto, ainda ontem mais uma família necessitou de ajuda da força-tarefa para retirada de móveis no bairro Vila Nova.