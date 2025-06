Encontro “A Hora do Combate” promove diálogo intersetorial sobre bullying na Escola Estadual Ecilda Alves Paim

A Escola Estadual Ecilda Alves Paim sediou, recentemente, o encontro “A Hora do Combate”, promovido pela Rede de Apoio à Escola (RAE), com foco na discussão sobre bullying e outras questões que afetam o ambiente escolar. A iniciativa reuniu representantes de diferentes setores para debater formas de atuação conjunta no enfrentamento de problemáticas como infrequência escolar, vulnerabilidade social, preconceito e desigualdade de gênero.

O evento contou com a participação do advogado Onei Nicola Ferreira Filho, da terapeuta Joceane Fagundes, da orientadora educacional Marilene Vargas, de representantes da Secretaria de Educação, entre eles Denise Pedroso, e da Patrulha Escolar, por meio da presença da sargento Mota e do soldado Sabino.

Durante o encontro, foram discutidas estratégias para prevenir o bullying, promover a igualdade de gênero e fortalecer o bem-estar dos estudantes. A proposta da RAE é reunir profissionais das áreas da educação, saúde, assistência social e segurança para atuar de maneira integrada, buscando soluções para os desafios enfrentados pelas escolas públicas.

Entre os pontos abordados, esteve a utilização da ferramenta FICAI 4.0 (Ficha de Comunicação do Aluno Infrequente), que visa monitorar a frequência escolar e articular ações com órgãos comunitários. A intenção é intensificar a mobilização social em torno da permanência dos alunos na escola, qualificar os espaços educativos e contribuir para a elevação dos indicadores de desempenho, como o IDEB, além de garantir o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A Rede de Apoio à Escola tem buscado fortalecer parcerias com a comunidade, gestores públicos e veículos de comunicação, com o objetivo de promover a conscientização sobre temas relevantes e fomentar ações conjuntas. Entre as estratégias apresentadas estão o desenvolvimento de projetos interinstitucionais, o uso das redes sociais como instrumento de mobilização e a divulgação de práticas que apresentaram resultados positivos no contexto escolar.

O encontro também abriu espaço para o compartilhamento de experiências entre os profissionais presentes, permitindo a troca de informações e a construção de propostas voltadas à criação de um ambiente escolar mais seguro, participativo e inclusivo. A iniciativa reafirma o papel da RAE como articuladora de políticas públicas voltadas à proteção e ao desenvolvimento dos estudantes.