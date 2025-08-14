Encontro em Alegrete atualiza procedimentos para atuação de estabelecimentos veterinários

A Vigilância Sanitária de Alegrete recebeu, na manhã desta quarta-feira(13), representantes do Conselho Regional de Medicina Veterinária para uma reunião de alinhamento sobre legislações que regulam as atividades veterinárias no município.

14 de agosto de 2025 Flaviane Antolini

O encontro teve como objetivo revisar e esclarecer normas aplicadas a clínicas, pet shops, hospitais veterinários e demais estabelecimentos que prestam serviços veterinários. Foram discutidos procedimentos de fiscalização, critérios técnicos e atualizações legais vigentes.

De acordo com o coordenador da Vigilância Sanitária, médico veterinário Carlos Humberto Vasques da Conceição, o diálogo permitiu uniformizar interpretações e definir ações conjuntas para garantir o cumprimento das exigências legais no setor. As orientações abordaram desde a estrutura física necessária até os protocolos de atendimento e manejo de animais.

A reunião integra o calendário de atividades de cooperação entre o órgão municipal e o Conselho Regional, buscando aprimorar a aplicação das normas e a fiscalização das práticas veterinárias em Alegrete.

