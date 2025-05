Encontro inédito| Liga, APAE e OPAA dão as mãos pela solidariedade

A iniciativa conjunta visa arrecadar recursos e fortalecer as ações desenvolvidas pelas entidades, que há décadas atuam em prol de pessoas em situação de vulnerabilidade e animais vítimas de abandono e maus-tratos.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A Liga Feminina de Combate ao Câncer completa 69 anos em 2025, mantendo um trabalho contínuo de apoio material e emocional a pacientes com câncer e seus familiares. A atuação da entidade é reconhecida pela dedicação ao acolhimento e acompanhamento das pessoas afetadas pela doença, oferecendo suporte em diferentes etapas do tratamento.

Com 59 anos de história, a APAE Alegrete também se destaca pelo trabalho voltado a crianças com deficiência intelectual e múltipla. A instituição conta com profissionais especializados e estrutura moderna, buscando garantir o desenvolvimento psicossocial de seus atendidos por meio de práticas atualizadas e inclusivas. A excelência no atendimento ultrapassa os limites do município, sendo referência na região.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Já a OPAA, com 16 anos de atuação, concentra seus esforços na proteção animal, acolhendo cães e gatos em situação de abandono e vítimas de maus-tratos. Além do resgate e tratamento dos animais, a organização trabalha com campanhas de conscientização e educação ambiental, promovendo a responsabilidade coletiva com a causa animal.

A união das três entidades em um único evento reforça o compromisso com o bem-estar coletivo e evidencia um elo comum entre elas: a solidariedade como instrumento de transformação social. A proposta é envolver a comunidade em uma noite de confraternização e apoio mútuo, estimulando o engajamento em causas que impactam diretamente a qualidade de vida da população.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A participação da comunidade é considerada fundamental para o fortalecimento dessas iniciativas, contribuindo para a continuidade e ampliação dos serviços prestados. Toda a renda obtida será revertida para os projetos das instituições organizadoras.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Ingressos à venda na ONG OPAA ou pelo telefone (55) 99984-4045.

Valor: R$ 100,00 – cada ingresso é um gesto de amor.

Garanta o seu e venha fazer parte dessa corrente do bem.

Atrações confirmadas: Vanuza Souza e João Maria Mendonça.