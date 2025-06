Encontro integra e humaniza fibromiálgicos de Alegrete- os que lutam contra as dores generalizadas

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Para que as pessoas que sofrem com fibromialgia em Alegrete possam ter momentos de afetos e integração, já que devido fortes dores generalizadas elas não saem de casa e muitas entram em depressão. Um encontro no último final de semana quebrou essa rotina dos fibromiálgicos da cidade.

Um grupo de mulheres que sofre com a doença realizou uma espécie de pique nique, à tarde, na Dom Lagarto. Parece algo simples, mas de um grande significado, comentou Fabiele Souza que incentivou a realização deste primeiro evento, pois sabe que muitas não saem de casa, porque as dores fortes as levam a não ter ânimo para muitas coisas, comentou Fabiele.

Este foi primeiro encontro e assim que der iremos fazer outros, porque assim como eu que sofro com estas dores, todos merecem atenção e acolhimento, destaca

As portadoras de fibromialgia de Alegrete lutam por direito específicos que possam ajudar a mobilidade e outros serviços aos portadores desta doença no Município.