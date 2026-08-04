Encontro reúne atletas de tênis e padel em mobilização pela manutenção das quadras da AABB Alegrete

Solidariedade entre modalidades marcou evento promovido pelo Clube Match Point, que contou com a participação de representantes de quatro clubes de padel e reforçou o movimento em defesa das quadras de tênis

A decisão anunciada pela direção da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) de Alegrete de desativar as quadras de tênis segue repercutindo entre atletas e associados. Na tarde do último sábado, um encontro promovido pelo Clube Match Point reuniu praticantes de tênis e padel em uma demonstração de solidariedade e apoio ao movimento que busca preservar a modalidade dentro do clube.

O encontro teve um significado especial porque partiu justamente de atletas do padel, modalidade que não será afetada pela decisão. Ainda assim, representantes de diferentes clubes entenderam que a questão ultrapassa os limites de uma modalidade esportiva e envolve a preservação da história do esporte local, do patrimônio da AABB e da participação dos associados nas decisões que impactam o futuro da entidade.

Além do Clube Match Point, participaram da mobilização representantes da IS Arena, Padel União e Padel X3, formando um movimento conjunto em defesa das quadras de tênis e do fortalecimento do esporte em Alegrete.

Durante o encontro, os participantes reforçaram que a iniciativa não representa uma disputa entre modalidades. Pelo contrário, a presença de atletas do padel foi interpretada como um gesto de respeito à trajetória construída pelo tênis na AABB e ao papel desempenhado pelas quadras ao longo de décadas na formação de atletas, na realização de competições e na integração de famílias.

Ao longo da mobilização, também foi intensificada a coleta de assinaturas do abaixo-assinado organizado por associados e praticantes do tênis. O documento pede que a decisão anunciada pela direção da AABB seja reavaliada e defende que medidas dessa natureza sejam discutidas com maior participação dos sócios.

Em manifestação apresentada durante o encontro, os organizadores afirmaram que o movimento não tem como objetivo criar confronto com a administração do clube. Segundo eles, a proposta é abrir espaço para o diálogo e defender um modelo de gestão em que os associados possam participar das decisões relacionadas ao patrimônio construído ao longo da história da entidade.

Outro aspecto destacado foi a função social desempenhada pelas quadras de tênis. Para os participantes, o espaço vai além da prática esportiva, servindo como ambiente de convivência, promoção da saúde e incentivo à formação de novos atletas. Também lembraram que a estrutura representa a única opção disponível para a prática organizada do tênis em Alegrete.

A solidariedade demonstrada pelos praticantes do padel foi apontada como um dos momentos mais significativos da mobilização. Embora suas quadras permaneçam em funcionamento e sua modalidade não esteja diretamente envolvida na decisão, atletas decidiram unir-se ao movimento por entenderem que a preservação do esporte depende da valorização de todas as modalidades e do respeito à história construída por cada uma delas.

Para os organizadores, a união entre tenistas e padelistas envia uma mensagem de que o fortalecimento do esporte passa pela cooperação, e não pela divisão entre modalidades. O gesto também simboliza o reconhecimento da importância que as quadras de tênis tiveram e continuam tendo para a comunidade esportiva alegretense.

A mobilização deverá prosseguir nas próximas semanas, com a continuidade da coleta de assinaturas e novas ações de conscientização junto aos associados.

O outro lado

A direção da AABB Alegrete já informou que a desativação das quadras foi uma decisão aprovada pelo Conselho Administrativo da entidade. A reportagem mantém espaço aberto para que a administração apresente novos esclarecimentos sobre os motivos da medida, os projetos previstos para a área e eventual possibilidade de diálogo com os associados.

Enquanto isso, o encontro promovido pelo Clube Match Point deixa registrada uma imagem pouco comum no esporte local: atletas de modalidades diferentes reunidos não para competir, mas para defender um patrimônio esportivo que, na avaliação dos participantes, faz parte da história de Alegrete e merece ser discutido coletivamente antes de qualquer transformação definitiva.