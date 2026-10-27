Enem 2026 em Alegrete: datas, horários e documentos

Os candidatos do Enem 2026 em Alegrete têm duas datas para marcar no calendário: 8 e 15 de novembro, sempre aos domingos. Os portões dos locais de prova abrem às 12h e fecham às 13h, horário de Brasília, e quem chegar depois não entra. As provas começam às 13h30.

26 de outubro de 2026 Suporte Loup Alegrete, Destaque, Educação, Notícias 0
Imagem ilustrativa: candidatos sentados em carteiras durante prova do Enem
Imagem ilustrativa: participantes do Enem durante a prova, em Brasília, em 2007. Foto: Wilson Dias/Agência Brasil (CC BY 3.0 BR)

O calendário foi divulgado pelo Inep e confirmado pela Agência Gov, em matéria de 8 de outubro. Faltam menos de duas semanas para o primeiro domingo.

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O que cai em cada dia

DataProvasDuraçãoTérmino
Domingo, 8 de novembroLinguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Redação5h3019h
Domingo, 15 de novembroCiências da Natureza e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias5h18h30

Horários nos dois dias

12h: abertura dos portões;

13h: fechamento dos portões, sem tolerância para atrasos;

13h30: início das provas.

Documentos aceitos

É obrigatório apresentar documento oficial de identificação com foto. A Carteira de Identidade Nacional (CIN) e documentos digitais, como e-Título, CNH e RG, podem ser mostrados pelo aplicativo Gov.br. Também valem identidades de órgãos de segurança e das Forças Armadas, carteiras de conselhos de classe com validade legal, passaporte, CNH e carteira de trabalho impressa emitida depois de 27 de janeiro de 1997.

O Cartão de Confirmação de Inscrição, com o local de prova, fica disponível na Página do Participante. O Inep recomenda levá-lo impresso.

Língua estrangeira e redação

Quem foi inscrito automaticamente tinha até 18 de outubro para escolher entre inglês e espanhol. Sem escolha, o participante fica com inglês, e a opção não pode ser alterada depois. Para a redação, o Inep disponibilizou a cartilha “A Redação do Enem 2026”, com versões para dislexia, TEA e pessoas surdas ou com deficiência auditiva.

As notas podem ser usadas no Sisu, no ProUni e em processos do Fies, conforme as regras de cada programa. Neste ano, o Enem passa a integrar o Saeb.

Preparação em Alegrete

A reta final de estudos já mobiliza jovens do município, como mostrou a reportagem sobre a preparação de estudantes que sonham com uma vaga na universidade. As escolas da rede estadual também fizeram simulado, tema da matéria sobre como as escolas estaduais se prepararam para o Simulado Enem.

Quem pensa em cursos superiores no município pode ver ainda o processo seletivo complementar da Unipampa, com inscrições abertas até novembro.

Fonte: Inep, por meio da Agência Gov

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