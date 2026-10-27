Enem 2026 em Alegrete: datas, horários e documentos

O calendário foi divulgado pelo Inep e confirmado pela Agência Gov, em matéria de 8 de outubro. Faltam menos de duas semanas para o primeiro domingo.
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O que cai em cada dia
|Data
|Provas
|Duração
|Término
|Domingo, 8 de novembro
|Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Redação
|5h30
|19h
|Domingo, 15 de novembro
|Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias
|5h
|18h30
Horários nos dois dias
12h: abertura dos portões;
13h: fechamento dos portões, sem tolerância para atrasos;
13h30: início das provas.
Documentos aceitos
É obrigatório apresentar documento oficial de identificação com foto. A Carteira de Identidade Nacional (CIN) e documentos digitais, como e-Título, CNH e RG, podem ser mostrados pelo aplicativo Gov.br. Também valem identidades de órgãos de segurança e das Forças Armadas, carteiras de conselhos de classe com validade legal, passaporte, CNH e carteira de trabalho impressa emitida depois de 27 de janeiro de 1997.
O Cartão de Confirmação de Inscrição, com o local de prova, fica disponível na Página do Participante. O Inep recomenda levá-lo impresso.
Língua estrangeira e redação
Quem foi inscrito automaticamente tinha até 18 de outubro para escolher entre inglês e espanhol. Sem escolha, o participante fica com inglês, e a opção não pode ser alterada depois. Para a redação, o Inep disponibilizou a cartilha “A Redação do Enem 2026”, com versões para dislexia, TEA e pessoas surdas ou com deficiência auditiva.
As notas podem ser usadas no Sisu, no ProUni e em processos do Fies, conforme as regras de cada programa. Neste ano, o Enem passa a integrar o Saeb.
Preparação em Alegrete
A reta final de estudos já mobiliza jovens do município, como mostrou a reportagem sobre a preparação de estudantes que sonham com uma vaga na universidade. As escolas da rede estadual também fizeram simulado, tema da matéria sobre como as escolas estaduais se prepararam para o Simulado Enem.
Quem pensa em cursos superiores no município pode ver ainda o processo seletivo complementar da Unipampa, com inscrições abertas até novembro.
Fonte: Inep, por meio da Agência Gov
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