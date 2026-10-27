Enem 2026: inscritos automaticamente devem escolher entre inglês e espanhol

Os estudantes inscritos automaticamente no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 precisam ficar atentos aos prazos estabelecidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Até o dia 18 de outubro, os participantes deverão obrigatoriamente escolher o idioma da prova de língua estrangeira: inglês ou espanhol.

A inscrição automática foi adotada pela primeira vez em 2026 para estudantes concluintes do ensino médio da rede pública. O procedimento foi realizado a partir dos dados encaminhados pelas redes de ensino ao Ministério da Educação (MEC).

De acordo com a retificação do edital do Enem 2026, caso o estudante inscrito automaticamente não faça a escolha dentro do prazo, o Inep aplicará a prova de inglês, sem possibilidade de alteração posterior.

A avaliação de língua estrangeira é composta por cinco questões de múltipla escolha, com foco principalmente na interpretação e compreensão de textos.

MEC oferece plataforma gratuita para estudos

Para auxiliar os estudantes na preparação para o exame, o Ministério da Educação disponibiliza gratuitamente a plataforma MEC Idiomas, que oferece conteúdos e aulas de inglês e espanhol, desde o nível básico até o avançado.

A ferramenta pode ser utilizada como apoio para ampliar o vocabulário e desenvolver conhecimentos nos dois idiomas que poderão ser escolhidos para a prova.

Questionário socioeconômico também é obrigatório

Além da escolha do idioma, os participantes inscritos automaticamente deverão preencher o Questionário Socioeconômico do Enem 2026.

O formulário deve ser preenchido pela Página do Participante, com acesso utilizando a senha da conta Gov.br. O questionário possui aproximadamente 23 a 25 perguntas obrigatórias e reúne informações sobre as condições sociais, econômicas e educacionais dos participantes.

Segundo as regras estabelecidas pelo Inep, as informações fornecidas no formulário não poderão ser alteradas posteriormente.

Outro ponto importante é que somente os estudantes que preencherem o Questionário Socioeconômico terão acesso à visualização do local de prova, quando essa informação for disponibilizada pelo Inep.

Provas serão realizadas em dois domingos

O Enem 2026 será aplicado em dois domingos, nos dias 8 e 15 de novembro, no período da tarde.

No primeiro dia, os participantes terão 5 horas e 30 minutos para realizar as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, incluindo língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação, além de Ciências Humanas e suas Tecnologias, com questões de história, geografia, filosofia e sociologia. Também será realizada a redação.

Já no segundo domingo, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que abrangem biologia, química e física, além de Matemática e suas Tecnologias. Nesse dia, o tempo de prova será de 5 horas.

Atenção aos prazos

Para os estudantes inscritos automaticamente, a recomendação é não deixar as etapas para a última hora. Até 18 de outubro, é necessário verificar o acesso à Página do Participante, escolher o idioma da prova de língua estrangeira e preencher o Questionário Socioeconômico.

Mais informações sobre o Enem 2026, incluindo orientações aos participantes, podem ser consultadas nos canais oficiais do Ministério da Educação e do Inep.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil