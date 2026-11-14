Enem chega ao segundo dia com provas de Matemática e Ciências da Natureza

Os candidatos retornam aos locais de aplicação para a última etapa do exame, que representa a expectativa de ingresso no ensino superior e a realização de projetos profissionais.

Desta vez, os participantes terão pela frente 90 questões objetivas, divididas entre Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que abrangem conteúdos de Física, Química e Biologia.

Os horários exigem atenção dos candidatos: os portões abrem às 12h e fecham pontualmente às 13h, sem possibilidade de entrada após esse horário. O início das provas está previsto para as 13h30, e o encerramento ocorre às 18h30, conforme o horário de Brasília.

Neste segundo domingo, os estudantes terão cinco horas para concluir o exame, meia hora a menos em comparação ao primeiro dia, quando também foi aplicada a redação.

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A orientação é que os candidatos cheguem com antecedência, confiram o local indicado no Cartão de Confirmação de Inscrição e não esqueçam de levar documento oficial com foto e caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.