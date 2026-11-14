Enem chega ao segundo dia com provas de Matemática e Ciências da Natureza

O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece neste domingo, 15 de novembro, mobilizando novamente estudantes em Alegrete.

14 de novembro de 2026 Renan Irizaga Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

Os candidatos retornam aos locais de aplicação para a última etapa do exame, que representa a expectativa de ingresso no ensino superior e a realização de projetos profissionais.

Desta vez, os participantes terão pela frente 90 questões objetivas, divididas entre Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que abrangem conteúdos de Física, Química e Biologia.

Os horários exigem atenção dos candidatos: os portões abrem às 12h e fecham pontualmente às 13h, sem possibilidade de entrada após esse horário. O início das provas está previsto para as 13h30, e o encerramento ocorre às 18h30, conforme o horário de Brasília.

Neste segundo domingo, os estudantes terão cinco horas para concluir o exame, meia hora a menos em comparação ao primeiro dia, quando também foi aplicada a redação.

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A orientação é que os candidatos cheguem com antecedência, confiram o local indicado no Cartão de Confirmação de Inscrição e não esqueçam de levar documento oficial com foto e caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

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