Energia elétrica deficiente provoca perdas na lavoura de arroz irrigado na região do Garupá

O PAT foi procurado por agropecuaristas neste sábado.

Produtores de Quarai na região do Garupá, não sabem a quem mais recorrer, assim destaca o agrônomo André Tambara.

Esse pedido de ajuda vem em razão de problemas técnicos relacionados à energia, conforme o agrônomo.

Ele narra que há quatro dias estão enfrentando dificuldades devido a problemas técnicos na rede elétrica.

Todas as lavouras estão em fase reprodutiva e a falta de água compromete o trabalho de um ano inteiro.

Os prejuízos já ultrapassam 30% do potencial de 12.000 kg/ha, e mesmo voltando a normalização da energia essas perdas são irreversíveis, pois com as condições de clima demoraria mais 7 dias para normalizar a irrigação nas áreas’, explicou André Tambara.

Ele também acrescentou que essa área não foi atingida pela queimada ocorrida na outra semana que chegou a provocar um black-out em Quaraí.

A reportagem entrou em contato com a RGE, mas devido ao avançado da hora e por ser final de semana, não obteve retorno.