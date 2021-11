Energia renovável é tema de seminário até sexta-feira em Alegrete

A Prefeitura Municipal, por meio das Secretarias de Planejamento e do Meio Ambiente, juntamente com o Comitê Municipal Pró-Energia Eólica e Energias Renováveis, realizará o Seminário de Energias Renováveis de Alegrete nos próximos dias 24, 25 e 26 de novembro, no Salão Azul, localizado no Centro Administrativo Municipal. A iniciativa visa debater e difundir as tecnologias e experiências a fim de buscar alternativas de redução do consumo de energia, de diminuição de custos e aumento de lucros, economizando e/ou buscando energias mais limpas e sustentáveis.

O evento busca ampliar o conhecimento dos munícipes quanto às possibilidades que se abrem com os investimentos na área, além de incentivar a geração de energia por fontes renováveis. Também serão tratadas as alternativas em termos de financiamento e o quanto a demanda de diferentes setores produtivos trazem de impacto ao desenvolvimento regional.

Dia 24 de novembro

8h30min – credenciamento

9h- Solenidade de Abertura

Palestras de 40min e 20min de debates

10h – Apresentação das empresas Pilecco e Caal / Usinas de energia / Pres. José Alberto Pacheco Ramos

11h – Apresentação das empresas Microgrid e EGD / Pampatec / Emerson Rizzatti

14h – Panorama das Pchs / Roberto Zuch – presidente da Associação Gaúcha de Fomento às Pequenas Centrais Hidrelétricas (agPCH)

15h – Novo Marco Legal da Geração Distribuída – PL 5829 / Frederico Boschin – diretor Executivo Noale Energia – especialista em Energia Renovável pela PUCRS – (remoto)

16H – Energias renováveis e o panorama regulatório ambiental no RS / Fabiana Figueiro – Presidente da Associação Gaúcha dos Advogados de Direito Ambiental Empresarial de AGAAE

Dia 25 de novembro

9h30 – Credenciamento

10h – Secretário Adjunto de Desenvolvimento Econômico do Estado Joel Maraschin

11h – Apresentação Projeto de Usina Solar da Prefeitura de Alegrete – Engenheiro Elétrico Luiz Gabriel Martins

14h – Um novo tempo com um novo vento desenvolvendo a Fronteira Oeste – Energia Eólica / Pedro Mallmann – diretor da Renobrax

Debate com Carlos Homero Dornelles

15h – Daniela Cardeal –diretora de Operações e Sustentabilidade do Sindienergias

Debate com o Rafael Moura

16h – CASE-BIOTÉRMICA – Geração de Energia a partir de Biogás de Aterro / Leomyr Girondi – Diretor Presidente CRVR

Dia 26 de novembro

9h30 – Credenciamento

10h – Financiamento e Energias Renováveis / Alexandre Ness – Gerente BRDE – Região Sul

11h – Palestra sobre geração Hídrica / Marcos Kielling – Diretor da Hidroenergia

14h – Palestra com o tema: Energia Solar Fotovoltaica como oportunidade de economia e investimento / Tiago Cassol – Professor da UCS

15h – Palestra sobre o trabalho do Grupo de Pesquisa EIRE para o MDR e AUSM na Bacia do Rio Santa Maria e o suporte para as Prefeituras Municipais na Promoção da Eficiência Energética e Fontes Renováveis de Energia / Professor José Wagner Kaehler -UNIPAMPA