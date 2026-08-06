Enfermeira de Alegrete relata tentativa de salvar cadela vítima de incêndio: “Agi por instinto”

Durante o incêndio registrado em um apartamento em Alegrete, ela participou do atendimento de emergência prestado a uma cadela que havia inalado grande quantidade de fumaça. Apesar das tentativas de reanimação realizadas ainda no local, o animal não resistiu.

Natural de Ronda Alta, no Norte do Rio Grande do Sul, Michele conta que sua reação foi instintiva, resultado da profissão que escolheu e da experiência acumulada na área da saúde. “Quem escolhe cuidar das pessoas acaba desenvolvendo esse impulso de ajudar. Eu amo gente, mas também sou apaixonada pelos animais”, afirma.

Formada em Enfermagem pela Ulbra de Carazinho em janeiro de 2022, ela mudou-se no mesmo mês para Alegrete, cidade onde o marido já morava. Iniciou a carreira na Santa Casa de Alegrete, onde atuou por quase dois anos em diferentes setores, como Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Emergência, postos clínicos e Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) Neonatal, atendendo prematuros. Foi, porém, na Pediatria que encontrou sua maior identificação profissional.

Após concluir especializações, entre elas uma pós-graduação em Enfermagem do Trabalho, surgiu a oportunidade de atuar na Unimed. Durante cerca de seis meses conciliou os dois empregos, até optar pela vaga de dedicação integral na cooperativa médica, onde trabalha há aproximadamente três anos e meio.

Além das atividades administrativas, Michele é responsável por ministrar treinamentos de primeiros socorros previstos na Norma Regulamentadora nº 7 (NR-7), destinados às empresas atendidas pela instituição.

Atendimento improvisado

Na noite do incêndio, Michele explica que a Unimed já não dispõe de ambulância própria. Ainda assim, ao perceber a movimentação, desceu para prestar auxílio ao lado de um técnico em Segurança do Trabalho.

Segundo ela, quando a cadela foi retirada do apartamento, o animal já apresentava respiração agônica, conhecida tecnicamente como gasping, um sinal de extrema gravidade.

Imediatamente, iniciou as manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), enquanto outra pessoa também auxiliava nas compressões. Sem equipamentos de oxigenação disponíveis, Michele realizou tentativas de ventilação manual para manter a respiração da cadela.

Em seguida, buscou um estetoscópio na ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o entregou a uma médica veterinária que já acompanhava o atendimento.

Após a avaliação, a profissional confirmou que o animal já não apresentava pulso. A suspeita era de que a longa exposição à fumaça tivesse comprometido de forma irreversível as funções vitais. A cadela ainda foi encaminhada a uma clínica veterinária, onde novas tentativas de reanimação foram realizadas, mas sem sucesso.

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“Eles fazem parte da família”

Michele admite que ficou profundamente abalada com o desfecho.

“Quem tem um animal sabe o quanto eles se tornam parte da família. Foi uma situação muito triste”, relata.

Apesar da perda do animal, ela destaca o alívio por todas as pessoas envolvidas no incêndio terem conseguido deixar o prédio em segurança.

“Fico imensamente feliz que todos tenham saído bem. Graças a Deus, não houve vítimas humanas.”

Experiência em situações críticas

Ao longo da carreira, Michele afirma que já enfrentou inúmeros momentos de alta complexidade, especialmente durante o período em que trabalhou na Santa Casa de Alegrete.

Ela lembra da atuação junto a crianças em estado grave e do período final da pandemia de Covid-19, quando também participou da rotina do Hospital de Campanha.

Segundo a enfermeira, experiências como essas acabam preparando os profissionais para agir rapidamente diante de situações de emergência.

“São momentos que ensinam muito. A gente aprende a agir, a reagir e, acima de tudo, quer ajudar quando vê alguém precisando, seja uma pessoa ou um animal.”