Enfermeira, infectada pelo Coronavírus, nunca teve sintomas e soube por acaso tempo depois

Que algumas pessoas desenvolvem sintomas da Covid-19 e outras não, não é novidade. O vírus que está provocando diariamente uma série de questionamentos aos médicos e cientistas. A busca incessante por um tratamento ideal ou uma vacina é o trabalho que mais está sendo comentado nos meios científicos do mundo todo, destaca a mídia internacional

Em Alegrete, o número de casos vêm numa ascenção considerável, tanto de pessoas positivadas quanto de pacientes curados.

A grande maioria apresenta sintomas gripais, alguns mais intensos outros um pouco menos e aqueles assintomáticos. Para um número expressivo de pessoas que circula de forma desenfreada, sem os mínimos cuidados em relação ao distanciamento controlado, a reportagem do PAT vai destacar mais uma de tantas abordagens referentes ao novo coronavírus. Desta vez o relato é de uma profissional da área da saúde que foi assintomática.

A enfermeira disse que atua há mais de 13 anos na sua profissão e é concursada.

A entrevista foi motivada depois de um desabafo que ela fez no Instagram, em razão de comentários maldosos. A profissional da área de saúde comentou que tudo foi uma grande surpresa, pois jamais imaginou que pudesse ter contraído o vírus.

“Sou daquelas pessoas que, ao entrar em casa, faço toda a higienização, todos os cuidados, conforme recomendam os protocolos. Talvez essa tenha sido a diferença em relação aos meus familiares”- comentou.

A enfermeira disse isso em razão de ter feito o teste para Covid-19 por ser profissional da saúde. Caso contrário, não teria feito, porque nunca teve sintomas.

O tempo todo, desde que iniciou a pandemia adotou os cuidados de prevenção pensando no coletivo, mas principalmente, em seus filhos e esposo.

“Foi muito ruim saber que positivei para Covid. Tenho uma funcionária que me ajuda para eu poder trabalhar. Essa funcionária, pra ter um idéia, reside na Zona Leste.

Desde o início da pandemia, não a deixei mais pegar ônibus, busco e levo para casa todos os dias. Minha rotina mudou e ficou mais difícil. Mas foi tudo pensando em mim, nos meus, nela e nos dela que tomei essa atitude” citou.

Para eu poder ajudar as pessoas, tenho que ter a ajuda delas, e essa forma eu achei a mais correta. Atuo na secretaria de saúde do município e não busquei o exame como falei. Foi por ser profissional da saúde. Nunca senti absolutamente nada que pudesse sinalizar a doença. Todos os profissionais da saúde do município estão sendo testados.

Como ela deu reagente, os contatos diretos também foram testados. Porém, todos negativaram.” Já estou curada, pois tenho anticorpos. Achei necessário tornar público, porque as pessoas estão falando que meus filhos estão com o vírus e hospitalizados, o que não é verdade. Estão em casa, comigo, nenhum foi infectado,” afirmou.

Mas a enfermeira reitera que todas as medidas devem ser seguidas e que continua com o mesmo ritual, pois ninguém sabe, ainda, se o vírus não vai retornar e, para pessoas já infectadas como ela, ele pode sofrer mutação e voltar mais agressivo.