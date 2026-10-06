Enfermeiro sofre fratura em grave acidente entre Onix e moto

O acidente aconteceu no cruzamento da rua 20 de Setembro com a Avenida Doutor Lauro Dorneles, Centro – em Alegrete.

De acordo com as informações, a motorista do Onix trafegava pela rua 20 de Setembro quando teria avançado a preferência e atingido o condutor da moto, que seguia pela Avenida Doutor Lauro Dorneles, em direção à Zona Sul.

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O motociclista é enfermeiro e estava a caminho do trabalho no momento do acidente. Com o impacto da colisão, ele sofreu uma fratura exposta no tornozelo e precisou receber atendimento de emergência.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), da Brigada Militar e da Guarda Municipal estiveram no local para prestar atendimento e realizar os procedimentos necessários.