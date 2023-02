Enfermeiros e técnicos param solicitando o pagamento do piso nacional

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Em Alegrete, enfermeiros e técnicos realizaram uma paralisação em frente à Prefeitura da Praça Getúlio Vargas. Eles querem que o governo federal cumpra o pagamento do piso instituído pelo governo anterior.

Mobilização em Alegrete

Com a maioria de preto e as faixas que indicam os motivos de mais esta paralisação, nesta terça-feira (14), a enfermagem faz uma mobilização em todos os estados do Brasil.

A lei 14.434, de setembro de 2022, institui os novos valores para o piso da enfermagem e técnicos. Sendo 4.750 para enfermeiros e o valor de 3.325 para técnicos.

O ministro do STF, Luis Barroso, continua com indicação contra esse pagamento. Inicialmente a alegação é de que os hospitais e outros setores da saúde não teriam condições de pagar o piso.

A maioria dos trabalhodores, que está na Praça , é da atenção básica de saúde de Alegrete.