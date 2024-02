Enfraquecimento do El Niño é comemorado por produtores em Alegrete

A combinação da análise de dados de temperatura do mar com projeções de modelos indicou que é alta a probabilidade de que o pico do evento já foi alcançado. A partir de agora, a tendência é de que o enfraquecimento ocorra de forma gradual.

O último boletim semanal sobre o estado do Pacífico da agência climática dos Estados Unidos, publicado na última segunda-feira, apontou que a anomalia de temperatura da superfície do mar era de 1,7ºC na denominada região Niño 3.4, no Pacífico Equatorial Centro-Leste.

A reportagem do PAT, entrou em contato com alguns produtores de Alegrete e procurou repercurtir essa informação e os impactos do enfraquecimento do fenômeno na prática. Um produtor de Arroz, salientou que o auge da anomália acontece no inverno e com isso as chuvas prejudicam a safra do grão que tem período certo para seu plantio, mas agora com a diminuição da força do El Niño teremos uma previsibilidade maior do nosso produto, disse o produtor.

Um produtor de melancia ressaltou que o ano passado foi muito ruim para o plantio e colheita da fruta. “Tivemos muita chuva, acabou prejudicando de maneira substancial a qualidade do nosso produto, com essa notícia, esperamos que a próxima colheita seja melhor”, disse.