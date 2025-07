Engenheiro do DAER anuncia que ponte na RS- 507, em Alegrete, vai iniciar em breve

Ele informou que na RS-507, estrada do frigorífico/Passo do Meio, já há um canteiro de obras instalado e a contratação da nova ponte está em fase avançada. Na próxima semana quarta-feira (9) vai definir a ordem de início da obra, cujo prazo de execução é de 8 meses. A nova ponte vai eliminar a necessidade de passagem no desvio, aumentando a segurança e a fluidez no tráfego.

Maister disse que na RS-566 no Passo de Baixo será construída uma nova ponte. Informa que neste caso, o processo ainda está em fase inicial, mas o engenheiro diz que os recursos já começaram a ser liberados, resultado de um planejamento anterior que começa a se concretizar.

A 9ª Superintendência Regional do DAER, sediada em Alegrete, coordena 19 municípios da Fronteira Oeste. São cerca de 1.040 km de rodovias estaduais, dos quais 670 km são pavimentados e 370 km não pavimentados. As grandes distâncias entre os municípios — como Alegrete a Manoel Viana, Rosário do Sul e Santana do Livramento — tornam a atuação do DAER ainda mais estratégica.