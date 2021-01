“Engenheiro” vigarista dá golpe em hotel da cidade; ele ficou uma semana hospedado e não pagou a conta

Compartilhe















Proprietário de Hotel em Alegrete registrou ocorrência por falsidade ideológica depois de receber um hóspede que usou indevidamente, segundo o registro, o nome de uma empresa para ficar no estabelecimento comercial, se passando por engenheiro da companhia.

De acordo com registro, durante uma semana o homem ficou hospedado em hotel de Alegrete através de uma reserva feita por e-mail, de forma antecipada, para um suposto funcionário de uma empresa que teria participado de uma licitação da Prefeitura Municipal. Ao chegar na cidade o acusado se identificou como engenheiro. O período que o homem ficou no hotel teve um custo de quase mil reais, valor que a empresa iria pagar. Contudo, a vítima por fazer parte de um grupo da rede hoteleira, ficou sabendo de um indivíduo que teria aplicado o mesmo golpe em Rosário do Sul e, em mais dois hotéis de Alegrete.

Diante desta constatação foi feito registro na Delegacia de Polícia. Também foi identificado um boletim online da empresa que o mesmo se apresentou como engenheiro, devido ao recebimento de forma indevida de débitos em seu CNPJ. O nome do indivíduo seria outro, mas tudo indica ser o mesmo falsário usando nomes falsos para conseguir hospedagem com a mesma artimanha com dados de uma empresa cujo o nome não foi liberado. Pois a mesma, segundo outro B.O também está sendo vítima do golpista.