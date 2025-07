Engenheiros da UFSM fazem levantamento topográfico para outra ponte sobre o Ibirapuitã

“Depois de tantos anos de espera, de sonhos represados, hoje, vivemos um momento que ficará marcado na história da nossa comunidade: a prefeitura dá mais um passo para a construção da nova ponte”.

Foi com essa mensagem que o prefeito Jesse Trindade do Santos, comemorou o primeiro passo rumo a construção de uma nova ponte sobre o rio Ibirapuitã em Alegrete.

Equipes da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) estiveram na cidade durante essa semana realizando um levantamento topográfico e voos com drones para fazer a modelagem e determinação da cota que a água do rio e como pode chegar a velocidade com a qual deságua na ponte.

O levantamento topográfico e a modelagem para uma ponte envolveram a coleta precisa de dados do terreno e a criação de modelos digitais para auxiliar no projeto e construção da estrutura. O processo inclui planejamento, trabalho de campo com instrumentos como estações totais, processamento de dados e elaboração de mapas e modelos.

A equipe de trabalho realizou atividades com apoio de botes do 12º BE Cmb para definição do escopo do projeto, incluindo área de interesse, precisão desejada e métodos a serem utilizados. Isso servirá de base para o projeto estrutural desta nova ponte, que não será apenas concreto e aço, alertam os profissionais.

Nesse primeiro ato, houve a utilização de instrumentos como estações totais, GNSS (GPS), e drones para medir ângulos, distâncias, altitudes e coordenadas de pontos no terreno. Tratamento e análise dos dados coletados para gerar informações precisas sobre o relevo, incluindo curvas de nível, perfis longitudinais e transversais, e outros elementos relevantes. O trabalho coletado nesse primeiro passo permitirá a criação de modelos digitais do terreno, que podem ser 2D ou 3D, utilizando softwares específicos para topografia e engenharia civil.

“Essa ponte, que durante tanto tempo foi apenas um desejo distante, agora começa a sair do chão. E com ela, começamos também a construção de um novo tempo. Um tempo em que os problemas de acesso, os transtornos nos dias de chuva e o isolamento de tantas famílias serão, finalmente, superados. Cada passo, a partir de agora, será símbolo da força de nossa gente. Um povo que nunca desistiu, que acreditou e que em breve verá, com os próprios olhos, a concretização de um sonho coletivo”, pontuou o prefeito.

Fotos: Prefeitura de Alegrete