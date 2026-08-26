Engov antes ou depois de beber: ele realmente protege?

O Engov não deve ser usado como uma espécie de “escudo” antes de beber. Ele não impede a embriaguez e não existe evidência de que tomar o medicamento antes do álcool evite a ressaca.

E qual é a real indicação do Engov? Segundo a bula, o Engov é indicado para o alívio dos sintomas de dores de cabeça e alergias. O medicamento contém ácido acetilsalicílico, hidróxido de alumínio, cafeína e maleato de mepiramina.

Embora seja tradicionalmente associado à ressaca, ele não deve ser encarado como uma proteção antes do consumo de álcool.

E aqui está um ponto importante: o Engov contém ácido acetilsalicílico (AAS). Como o álcool também pode irritar a mucosa do estômago, essa associação merece cuidado, especialmente em pessoas com problemas gástricos ou que utilizam outros medicamentos que aumentam o risco de sangramento.

Outro engano comum é pensar que tomar o comprimido antes de beber “prepara” o organismo. Não existe medicamento capaz de impedir os efeitos do álcool ou garantir que a pessoa não terá ressaca.

A estratégia mais segura continua sendo moderar o consumo. Se a pessoa decidir beber, algumas medidas podem ajudar a reduzir os efeitos desagradáveis: não beber de estômago vazio, fazer uma refeição antes do consumo, beber lentamente e intercalar as bebidas alcoólicas com água.

Essas medidas não anulam os efeitos do álcool, mas são escolhas mais adequadas do que tomar um medicamento preventivamente.

E o tal do Novvo Pré-Drink? Ele é diferente do Engov porque não é um medicamento, e sim um suplemento alimentar, comercializado especificamente para ser consumido antes da ingestão de álcool.

Sua fórmula contém L-cisteína, vitaminas C, E, B1, B6 e B12, entre outros componentes. O fabricante afirma que o produto auxilia o organismo a processar o acetaldeído, uma substância formada durante o metabolismo do álcool.

Mas atenção: isso não significa que o produto neutralize os efeitos do álcool, impeça a intoxicação ou torne seguro beber em excesso. Portanto, ele não deve ser encarado como uma “licença para beber” nem como garantia de que a pessoa não terá ressaca.

O fato de ser um suplemento também não significa que seja isento de cuidados ou que suas alegações tenham o mesmo nível de evidência exigido para um medicamento.

Então, aquela velha estratégia de “toma um Engov antes que amanhã você não sente nada” é mais mito do que ciência.

Se a pessoa exagerou e está passando mal, o mais importante é dar tempo ao organismo para metabolizar o álcool, manter uma boa hidratação, alimentar-se adequadamente e descansar.

E antes de tomar qualquer produto para tentar prevenir ou aliviar os efeitos da bebida, vale aquela orientação que damos no balcão da farmácia: não é porque um produto é conhecido que ele é indicado para qualquer situação.

Na dúvida, converse com seu farmacêutico.

Jucelino Medeiros Marques Junior

Mestre em Química Analítica – UFSM

Especialista em Gestão de Processos e Qualidade – Uninter

Especialista em Processos Industriais Estéreis – Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro

Especialista em Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica – ICQT

Farmacêutico – CRF 16567