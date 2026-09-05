Ensaio em estrada de chão, antes da Caminhada Cívica, envolve e motiva alunos de polo do interior de Alegrete

O Polo Educacional da Conceição, um dos principais centros de educação do interior de Alegrete, está preparado para participar da Caminhada Cívica deste sábado, na Praça Getúlio Vargas. A escola levará para o centro da cidade estudantes das 13 turmas, professores, funcionários, ex-alunos e integrantes da comunidade escolar para apresentar ao público um pouco da trajetória construída ao longo dos anos.

Na sexta-feira (4), os alunos participaram de um ensaio geral na estrada em frente à EMEB Murilo Nunes de Oliveira, localizada a 45,3 quilômetros da área urbana de Alegrete. Sob o olhar atento do diretor Sandro Barúa, os estudantes trabalharam o alinhamento, a formação e o posicionamento que serão apresentados durante o desfile.

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O ensaio também contou com a participação da Banda Fanfarra Conceição, que acompanhará a escola durante a Caminhada Cívica. À frente do grupo estará o corpo coreográfico, preparado especialmente para a apresentação.

Ensino Médio no campo é destaque

Entre os temas que serão levados para a Caminhada Cívica está a trajetória de 20 anos do Ensino Médio nos polos educacionais do interior. Para o diretor Sandro Barúa, a oferta do Ensino Médio representa uma conquista importante para os jovens que vivem no campo.

A possibilidade de continuar os estudos próximo de casa permite que muitos estudantes permaneçam junto às suas famílias e mantenham suas atividades ligadas à realidade rural do município.

A iniciativa ganha ainda mais relevância em Alegrete, que possui uma extensa área territorial e uma população distribuída em diferentes localidades do interior.

169 estudantes

Com 169 alunos, o Polo da Conceição é atualmente o maior polo educacional de Alegrete em número de estudantes. A escola reúne desde os alunos das séries iniciais até os estudantes do Ensino Médio, formando uma comunidade escolar que mantém forte vínculo com o meio rural.

A participação na Caminhada Cívica também será uma oportunidade para apresentar à comunidade urbana a dimensão do trabalho desenvolvido diariamente no interior.

O ensaio realizado na sexta-feira reuniu as 13 turmas da escola e teve como objetivo preparar os estudantes para a apresentação deste sábado. Crianças e adolescentes participaram das atividades, seguindo as orientações para garantir organização e uniformidade durante o desfile.

Orgulho de representar o interior

Para a comunidade do Polo da Conceição, a Caminhada Cívica representa mais do que uma apresentação. É também uma oportunidade de mostrar a trajetória de uma escola que se consolidou como referência para estudantes do interior.

Com a fanfarra, o corpo coreográfico e a participação de alunos, profissionais, ex-alunos e famílias, o Polo da Conceição chega à Praça Getúlio Vargas com a expectativa de fazer uma apresentação à altura da história que construiu.

Neste sábado, diante das autoridades e do público que acompanhará a programação cívica, a escola pretende levar para o centro de Alegrete uma mensagem de educação, pertencimento e orgulho de ser uma escola do campo.