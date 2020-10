Então confirmados mais cinco respiradores para a Santa Casa

Compartilhe















Com os números de infectados aumentado e em plena pandemia, uma boa notícia em relação a equipamentos para tratar de pacientes com a COVID -19 aqui em Alegrete.

Em contato com a Secretária da Saúde do RS, no mês de setembro, Arita Bergmann, o vereador Celeni Viana gestionou que cinco respiradores viessem, em definitivo, para Santa Casa de Alegrete, já que outros municípios já haviam conseguido aqui na região como é o caso de Uruguaiana.

Os aparelhos já foram confirmados e, segundo ele, chegam ainda esta semana aqui no Hospital. – E sem dúvida uma ótima noticia, já que além de estarmos em pandemia e com aumento de contagiados nosso hospital é referência e atende à região, disse o vereador .

As autoridades de saúde solicitam que os alegretenses mantenham os cuidados com a higienização das mãos, uso de máscara e evitem as aglomerações, para diminuir a contaminação com novo o coronavírus, já que vem aumentando os casos aqui em Alegrete.